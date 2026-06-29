Commerce africain : Les 74 milliards de dollars qui freinent l'industrialisation du continent

Le rapport 2026 d’Afreximbank, intitulé « Tirer parti de la géopolitique pour le commerce et l'industrialisation de l'Afrique mondiale », révèle une croissance économique africaine résiliente malgré un environnement mondial incertain.
Le continent a enregistré une hausse de son PIB réel à 4,5 % en 2025, surpassant la moyenne mondiale de 3,4 %, tandis que le commerce de marchandises a progressé de 6,1 % pour atteindre 1 500 milliards de dollars. Dans le même temps, l’inflation a connu une décrue significative, chutant de 21,6 % en 2024 à 13,1 % en 2025.
Toutefois, cette dynamique reste freinée par des obstacles structurels majeurs.
Le rapport souligne un « déficit de financement du commerce » estimé à 74 milliards de dollars en 2025, aggravé par une liquidité limitée en devises étrangères et la fragilisation des relations bancaires internationales.
À ces contraintes financières s’ajoutent des perturbations logistiques persistantes, qui continuent d'alourdir les coûts et d'allonger les délais de livraison pour les économies africaines.
Face à ces défis, Afreximbank préconise une accélération immédiate des réformes intégratives, notamment la mise en œuvre de la ZLECAf et le déploiement du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS).
Le continent a enregistré une hausse de son PIB réel à 4,5 % en 2025, surpassant la moyenne mondiale de 3,4 %, tandis que le commerce de marchandises a progressé de 6,1 % pour atteindre 1 500 milliards de dollars. Dans le même temps, l’inflation a connu une décrue significative, chutant de 21,6 % en 2024 à 13,1 % en 2025.
Toutefois, cette dynamique reste freinée par des obstacles structurels majeurs.
Le rapport souligne un « déficit de financement du commerce » estimé à 74 milliards de dollars en 2025, aggravé par une liquidité limitée en devises étrangères et la fragilisation des relations bancaires internationales.
À ces contraintes financières s’ajoutent des perturbations logistiques persistantes, qui continuent d'alourdir les coûts et d'allonger les délais de livraison pour les économies africaines.
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