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Commerce africain : Les 74 milliards de dollars qui freinent l'industrialisation du continent



Commerce africain : Les 74 milliards de dollars qui freinent l'industrialisation du continent
Le rapport 2026 d’Afreximbank, intitulé « Tirer parti de la géopolitique pour le commerce et l'industrialisation de l'Afrique mondiale », révèle une croissance économique africaine résiliente malgré un environnement mondial incertain.

Le continent a enregistré une hausse de son PIB réel à 4,5 % en 2025, surpassant la moyenne mondiale de 3,4 %, tandis que le commerce de marchandises a progressé de 6,1 % pour atteindre 1 500 milliards de dollars. Dans le même temps, l’inflation a connu une décrue significative, chutant de 21,6 % en 2024 à 13,1 % en 2025.

Toutefois, cette dynamique reste freinée par des obstacles structurels majeurs.

 Le rapport souligne un « déficit de financement du commerce » estimé à 74 milliards de dollars en 2025, aggravé par une liquidité limitée en devises étrangères et la fragilisation des relations bancaires internationales.

 À ces contraintes financières s’ajoutent des perturbations logistiques persistantes, qui continuent d'alourdir les coûts et d'allonger les délais de livraison pour les économies africaines.

Face à ces défis, Afreximbank préconise une accélération immédiate des réformes intégratives, notamment la mise en œuvre de la ZLECAf et le déploiement du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS).
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Fodé Bakary Camara

Lundi 29 Juin 2026 - 17:18


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