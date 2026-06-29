Commerce africain : Les 74 milliards de dollars qui freinent l'industrialisation du continent

Le rapport 2026 d’Afreximbank, intitulé « Tirer parti de la géopolitique pour le commerce et l'industrialisation de l'Afrique mondiale », révèle une croissance économique africaine résiliente malgré un environnement mondial incertain.



Le continent a enregistré une hausse de son PIB réel à 4,5 % en 2025, surpassant la moyenne mondiale de 3,4 %, tandis que le commerce de marchandises a progressé de 6,1 % pour atteindre 1 500 milliards de dollars. Dans le même temps, l’inflation a connu une décrue significative, chutant de 21,6 % en 2024 à 13,1 % en 2025.



Toutefois, cette dynamique reste freinée par des obstacles structurels majeurs.



Le rapport souligne un « déficit de financement du commerce » estimé à 74 milliards de dollars en 2025, aggravé par une liquidité limitée en devises étrangères et la fragilisation des relations bancaires internationales.



À ces contraintes financières s’ajoutent des perturbations logistiques persistantes, qui continuent d'alourdir les coûts et d'allonger les délais de livraison pour les économies africaines.



Face à ces défis, Afreximbank préconise une accélération immédiate des réformes intégratives, notamment la mise en œuvre de la ZLECAf et le déploiement du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS).