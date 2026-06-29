Sénégal: Sonko promet sa déclaration de patrimoine «la semaine prochain» et interpelle Diomaye

L’ancien Premier ministre et président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a annoncé qu'il procédera à sa déclaration de patrimoine « la semaine prochaine ». L'annonce a été faite, ce lundi, lors de la séance plénière consacrée à l’examen de la proposition de révision constitutionnelle initiée par le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes.
« Nous, on déclare à l’entrée et à la sortie. Moi, j’ai déclaré en tant que Premier ministre. J’ai trois mois pour déclarer à la sortie et je vais déclarer la semaine prochaine », a-t-il affirmé.
Le leader de Pastef a saisi cette occasion pour rappeler au Président Diomaye ses positions et ses engagements lorsqu’il était candidat. « C'est lui-même qui l’a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l’entrée et à la sortie. Les vidéos sont là », a-t-il lancé.
Toutefois, Ousmane Sonko espère voir son « ami et frère du parti» Pastef « revenir à l’essentiel », à travers le respect des engagements pris devant les Sénégalais en 2024.
« Nous, on déclare à l’entrée et à la sortie. Moi, j’ai déclaré en tant que Premier ministre. J’ai trois mois pour déclarer à la sortie et je vais déclarer la semaine prochaine », a-t-il affirmé.
Le leader de Pastef a saisi cette occasion pour rappeler au Président Diomaye ses positions et ses engagements lorsqu’il était candidat. « C'est lui-même qui l’a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l’entrée et à la sortie. Les vidéos sont là », a-t-il lancé.
Toutefois, Ousmane Sonko espère voir son « ami et frère du parti» Pastef « revenir à l’essentiel », à travers le respect des engagements pris devant les Sénégalais en 2024.
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