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Sénégal: Sonko promet sa déclaration de patrimoine «la semaine prochain» et interpelle Diomaye



Sénégal: Sonko promet sa déclaration de patrimoine «la semaine prochain» et interpelle Diomaye
L’ancien Premier ministre et président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a annoncé  qu'il procédera à sa déclaration de patrimoine « la semaine prochaine ». L'annonce a été faite, ce lundi, lors de la séance plénière consacrée à l’examen de la proposition de révision constitutionnelle initiée par le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes.

« Nous, on déclare à l’entrée et à la sortie. Moi, j’ai déclaré en tant que Premier ministre. J’ai trois mois pour déclarer à la sortie et je vais déclarer la semaine prochaine », a-t-il affirmé. 

Le leader de Pastef a saisi cette occasion pour rappeler au Président Diomaye ses positions et ses engagements lorsqu’il était candidat.  « C'est lui-même qui l’a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l’entrée et à la sortie. Les vidéos sont là », a-t-il lancé.

Toutefois, Ousmane Sonko espère voir son « ami et frère du parti» Pastef « revenir à l’essentiel », à travers le respect des engagements pris devant les Sénégalais en 2024. 
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Fatime Gueye

Lundi 29 Juin 2026 - 17:34


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