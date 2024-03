Sénégal - Jour du scrutin : Suivez en direct sur PressAfrik le déroulement du vote

Au total 7. 371. 854 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 24 mars 2024 répartis dans 16 440 bureaux de vote à travers le pays et la diaspora. Les candidats devraient être 19 mais finalement 17 ont maintenu leur candidature pour succéder à Macky Sall. Il s'agit de son ancien ministre Amadou Ba - l'opposant Bassirou Diomaye Faye du Pastef dissous - Idrissa Seck, ancien allié de Macky Sall – Khalifa Sall, ancien maire de Dakar (...) et Anta Babacar Ngom, la seule femme sur la liste. Actualisez le direct pour plus de détails !

Fana CiSSE

