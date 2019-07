Sénégal-Kenya : Aliou Cissé opère trois changements

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, aopéré trois changements par rapport à son dernier Onze de départ concocté contre l'Algérie (défaite 1-0), à quelques heures du début de la rencontre contre le Kenya à 19h au Caire, pour le compte de la 3ème et dernière journée du groupe C.



Cissé a aligné Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss, Lamine Gassama, Pape Alioune Ndiaye, Gana Gueye, Henry Saivet, Sadio Mané, Ismaila Sarr et Mbaye Niang.



Henry Saivet prend la place de Krépin Diatta, Youssouf Sabaly et Moussa Wagué; blessés. Avec le retour de Ismaila Sarr, Keita Diao Baldé est resté sur le banc.