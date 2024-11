Sénégal : L’opposition manifeste sa solidarité après le drame de la caravane de Pastef à Mbacké

La classe politique sénégalaise, en particulier les leaders de l’opposition, exprime leur solidarité et soutien suite à l’accident tragique survenu lors de la caravane politique du parti Pastef, dans le département de Mbacké. Cet accident, qui a causé la mort d’un militant et blessé plusieurs autres personnes, a suscité de vives réactions de compassion de la part de plusieurs figures de l’opposition.



Le chef de file de la coalition Jamm Ak Njariñ, Amadou Ba, a partagé son "immense tristesse" face à cette tragédie. Dans un message adressé aux proches de la victime et aux sympathisants de Pastef, il a présenté ses "sincères condoléances" et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Ba a également lancé un appel à la solidarité citoyenne en encourageant les Sénégalais à "répondre à l’appel au don de sang" pour aider les blessés. "Ensemble, apportons notre soutien et réaffirmons notre engagement pour la paix et la prospérité du pays", a-t-il souligné.



Cheikh Tidiane Youm, membre de la coalition Samm Sa Kaddu, a également exprimé sa "profonde compassion" envers les victimes. S’exprimant au nom de son parti et du président du PUR, Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha SY, il a assuré la famille endeuillée du soutien et des prières de son mouvement politique. "Nous prions pour le repos éternel de l’âme du défunt et pour un prompt rétablissement des blessés", a-t-il déclaré.



Dans le même élan, Anta Babacar Ngom, elle aussi membre de la coalition Samm Sa Kaddu, s’est dite "attristée" par la perte de ce jeune militant sur la route de Darou Nahim. Elle a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, tout en formulant des vœux de guérison pour les blessés. Ngom a ajouté une pensée spéciale pour la famille Pastef, affirmant que "qu’Allah apaise la douleur de ceux qui l’aimaient".



Ces déclarations illustrent un rare moment de solidarité au sein de la scène politique sénégalaise, où des figures de l’opposition se rassemblent pour faire preuve d’humanité et de soutien envers leurs concitoyens, transcendant les rivalités politiques. Le drame de la caravane de Pastef rappelle, une fois de plus, les dangers liés aux déplacements de masse lors des périodes de mobilisation politique et met en lumière la nécessité d’améliorer la sécurité des participants à ces événements.