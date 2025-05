Fête du Travail : Abass Fall salue l’engament quotidien des Travailleurs

En ce jeudi premier (1er) mai, marquant la célébration de la fête du Travail, Abass Fall ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, a rendu hommage à l’ensemble des travailleuses et travailleurs de notre pays.



« En ce jour symbolique, je tiens à rendre un hommage appuyé à chacune et chacun d’entre vous. C’est grâce à vos efforts, à votre engagement quotidien et à vos sacrifices que notre pays se développe, que notre économie progresse et que le tissu humain de notre nation se renforce. Vous êtes la force vive de notre pays, l’âme de nos entreprises, la main qui façonne, chaque jour, notre avenir commun », a écrit le ministre de tutelle.



Il a également salué les organisations syndicales, partenaires sociaux qui selon lui, sont essentiels dans le dialogue démocratique et le maintien de la stabilité sociale.