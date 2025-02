Sénégal : Lancement de la 4e édition du concours AYuTe Africa Challenge pour dynamiser l'agritech

Heifer International a anno'ce le lancement de la quatrième édition du concours AYuTe Africa Challenge au Sénégal. Destiné à soutenir les startups agritech, ce programme décerne une enveloppe de 25 000 dollars aux jeunes entrepreneurs qui conçoivent des solutions innovantes pour moderniser l'agriculture.



L'annonce a été faite en marge de la Conférence panafricaine 2025 de l'ANDE, un rendez-vous majeur des organisations engagées dans l'autonomisation des jeunes par l'innovation numérique et la création d'entreprises durables.



L’initiative AYuTe Africa Challenge, lancée en 2021 par Heifer International, vise à promouvoir la jeunesse africaine et les technologies émergentes dans le but de renforcer la productivité des petits exploitants agricoles. Le concours est organisé au Sénégal ainsi que dans sept autres pays africains et propose, au-delà du financement, un accompagnement sous forme de mentorat et de formations.



« L’agriculture est un secteur essentiel pour le développement économique de notre pays. Il emploie 60 % de notre main-d'œuvre tout en contribuant de manière significative à notre approvisionnement en produits agroalimentaires », a déclaré Daouda Ndao, directeur national de Heifer International Sénégal. Selon lui, la technologie constitue un levier incontournable pour la transformation du secteur et l'amélioration des revenus des agriculteurs.



Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et ambassadeur du concours au Sénégal, a salué l'initiative. « Ce programme inscrit les jeunes comme acteurs clés dans la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère. Leur engagement permettra de faire de l'agriculture un secteur moderne, résilient et porteur de croissance », a-t-il affirmé.



En 2024, la startup Aar Mbay Mi, lauréate du concours, a développé un dispositif innovant pour protéger les cultures contre les oiseaux granivores. « Le prix AYuTe nous a offert bien plus qu'un financement. Il nous a donné une visibilité et un réseau qui pourraient aider plus de 20 000 petits exploitants à préserver leurs cultures », a expliqué Marie Touré, membre de l'équipe gagnante.



Les startups sénégalaises souhaitant concourir ont jusqu'en avril 2025 pour déposer leur dossier. Les critères de sélection incluent l'âge des candidats (18-35 ans) et le développement d’une solution technologique répondant aux besoins des petits exploitants agricoles.



Depuis 1944, Heifer International travaille à réduire la pauvreté et la faim dans le monde. Présente dans 19 pays, l'organisation soutient les producteurs locaux en renforçant les chaînes de valeur agricoles et en favorisant des moyens de subsistance durables.