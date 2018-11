Sénégal: Le Syndicats de la santé décrètent 72 heures de grève sur toute l’étendue du territoire

72 heures de grève sur toute l’étendue du territoire avec abandon du service minimum, c’est ce que décrète le syndicat de la santé pour mettre en garde leur ministère de tutelle. Les explications de Mballo Dia Thiam au micro de ‘’WAlfadjr’’ « lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 novembre sur l’étendue du territoire, on observera 72 heures de grève avec le respect des urgences.



Le service minimum, on l’a abandonné et continue l’abandon de tous les services de santé y compris le PEV. "En dehors du centre de santé de Kaolack et le district de Tivaouane exemptés pour les besoins du Maouloud, toutes les autres régions sont concernées par cette activité de grève".



Poursuivant ses propos, il met en garde le gouvernement en ces termes : « si d’ici jeudi le gouvernement ne nous appelle pas à la table des négociations, inéluctablement nous allons vers un 16ème plan d’action qui aura au menu un durcissement de l’activité (…) jusqu’au 150ème plan nous sommes prêt. »