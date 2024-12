Sénégal : Les Forces armées au cœur de la prochaine journée nationale « setal Sunu Reew »

En prélude de la journée nationale du Sétal sunu réew prévue le 4 janvier 2025, le Général Birame Diop a indiqué ce lundi que l’armée sera au cœur de cette édition.



« Dans ce travail, nous devons faire en sorte que l’Armée donne l’exemple dans la préparation, dans l’organisation et surtout dans la mobilisation des populations », a dit le ministre des Forces armées à l’ouverture d’une réunion préparatoire de la prochaine journée nationale d’investissement humain, rapporte l’Aps.



Il a expliqué que « cette rencontre, la première parmi d’autres, vise à préparer dans les meilleures conditions possibles l’exécution d’une mission républicaine qu’on vient de nous confier » qui « consiste à coordonner l’organisation de la première journée sétal sunu rééw de l’année 2025 », a-t-il ajouté, en présence des représentants des différentes parties prenantes à l’organisation de cette activité.



Le ministre des Forces armées a partagé à cette occasion ses idées relatives à la bonne organisation de la prochaine édition. « Pour sensibiliser les populations sénégalaises, dans leur grande majorité, il faut essayer de réfléchir d’ores et déjà sur un format d’équipes et non sur un format où c’est le ministre seul qui est là à parler des grands canevas », a-t-il suggéré aux parties prenantes.