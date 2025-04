Situation économique du pays : le Président Diomaye insiste sur la vérité aux Sénégalais

Lors de l'entretien accordé aux journalistes ce vendredi 4 avril 2025 au Palais présidentiel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a abordé la situation économique du Sénégal. Il a rappelé qu'il avait toujours parlé d'une situation économique "catastrophique", mais qu’il était nécessaire d’attendre des données précises avant de s’exprimer de manière détaillée. "Aujourd’hui, ces données sont là, et elles parlent d’elles-mêmes", a-t-il déclaré, faisant référence à la publication récente des chiffres économiques du pays par la Cour des comptes.



Pour le Président Diomaye Faye, la priorité est d’être honnête et transparent avec les Sénégalais. "Nous avons choisi de dire la vérité aux Sénégalais", a-t-il ajouté, soulignant l'importance de ne pas dissimuler la réalité des difficultés économiques auxquelles le pays fait face. Selon lui, il est essentiel de confronter la population à la réalité des défis économiques afin de mobiliser l'ensemble du pays pour y faire face ensemble.



Le président a également évoqué l'héritage laissé par les précédentes administrations, qui ont contribué à la situation économique actuelle. Pour lui, cet héritage difficile met à l’épreuve son gouvernement, qui doit désormais relever de nombreux défis pour redresser l'économie. "Cela ne va pas être facile, mais il est nécessaire de reconnaître la situation avant de pouvoir la changer", a-t-il affirmé. Le président a insisté sur le fait que la transparence dans la communication et l’honnêteté sont des préalables indispensables pour la reconstruction économique du pays.



En réaffirmant son engagement à résoudre les problèmes économiques du Sénégal, Diomaye Faye a précisé que son gouvernement était déjà en train de mettre en place des réformes structurelles pour améliorer la situation. Toutefois, il a averti que les progrès ne seraient pas immédiats et que des sacrifices seraient nécessaires de la part de tous les Sénégalais pour sortir de cette crise.