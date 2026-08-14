Gaya : la ministre des Pêches lance une initiative pour l'aquaculture durable



La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a entamé ce jeudi sa visite de travail à Gaya, où elle a effectué la première étape de son déplacement.



La ministre a d'abord observé un moment de recueillement au mausolée de Mame Fawade Wélé, mère de Seydi El Hadji Malick SY (RTA), avant de poursuivre son programme.



Elle a ensuite présidé une importante opération d'empoissonnement, organisée en partenariat avec l'Agence nationale de l'Aquaculture (ANA), en présence de son Directeur général, le Dr Samba Ka.



Selon une note du ministère, cette opération s’inscrit dans la politique de développement d’une aquaculture durable et performante. Elle vise à renforcer la production halieutique nationale et créer des opportunités économiques et des emplois durables pour les populations locales.



À travers cette étape, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime (MPEM) réaffirme sa vision d'une aquaculture moderne, véritable levier de croissance économique et pilier de la souveraineté alimentaire du Sénégal.