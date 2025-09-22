Sénégal : Naissance d’une initiative citoyenne pour un renouveau politique

Une nouvelle initiative politique et citoyenne a été lancée. Dans une déclaration d’intention datée du 20 septembre, la LD Debout, le Parti pour l’Action Citoyenne (PAC), l’Alliance Démocratique Pencoo, Galaxie Communautaire, le Parti pour l’Équité et la Justice Sociale, ainsi que plusieurs personnalités indépendantes, ont décidé de porter sur les fonts baptismaux une initiative pour une nouvelle perspective politique et citoyenne.





Selon les initiateurs, cette initiative découle d’un sentiment d’espoirs insatisfaits depuis la troisième alternance. « L’élection présidentielle de mars 2024 a consacré la troisième alternance au Sénégal. Dix-huit mois se sont écoulés, mais les espoirs nés de l’alternance restent largement insatisfaits. Le pays fait face à une crise démocratique, sociale et économique, tandis que l’espace politique se fragilise sous l’effet d’alliances instables et d’une démobilisation croissante », indiquent-ils dans la déclaration.





« Cette initiative se veut crédible et distincte, rompant à la fois avec les pratiques de gouvernement des précédentes alternances, comme de l’actuelle, ainsi qu’avec les responsables historiques de la crise démocratique, sociale et économique que traverse difficilement le pays », ajoutent-ils.



Elle vise la création d’un Parti de Grand Rassemblement, en tant que force progressiste et citoyenne, capable de gouverner autrement et mieux, fondée sur :



- la démocratie et la participation citoyenne ;

- l’éthique et le patriotisme ;

- la justice sociale et la solidarité ;

- le respect des droits et libertés fondamentaux.



Inspirée de l’esprit des Assises nationales et des recommandations de la CNRI, les membres soulignent que « cette initiative entend rompre avec le système patrimonial et le culte de la personnalité, en instaurant une gouvernance fondée sur la compétition démocratique, l’unité et la primauté de l’intérêt général ».



Les signataires affirment leur engagement à bâtir une force politique nouvelle, populaire et crédible et appellent les forces progressistes et patriotiques, les citoyens de tous horizons, engagés ou non, à rejoindre cette dynamique pour construire ensemble une alternative durable.



Dans le même esprit, les initiateurs rappellent au gouvernement que « seuls le dialogue et la concertation avec les forces vives de la Nation permettront de sortir de la crise.



Par ailleurs, ils appellent la communauté internationale à agir fermement pour mettre fin aux massacres de civils à Gaza et promouvoir une paix juste et durable.

