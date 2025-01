Sénégal/Nouvelles nominations : L’ADHA plaide pour une diplomatie réactive et proche des Sénégalais de l’Extérieur

Dans un contexte mondial en constante évolution, l’ADHA a plaidé pour une diplomatie modernisée et axée sur les besoins des Sénégalais de l’extérieur, insistant sur : une présence renforcée sur le terrain, une attention accrue aux conditions de vie des expatriés et des ressources suffisantes pour les missions diplomatiques, sous une gestion rigoureuse.

L’association exprime son inquiétude face à la situation des Sénégalais bloqués dans des camps de l’OIM au Niger, exhortant les autorités à accélérer leur rapatriement.



« Ces citoyens, vivant dans des conditions indignes, n’aspirent qu’à retrouver leur terre natale », a insisté l’organisation.



En matière de gouvernance, ADHA a demandé une clarification sur la suppression potentielle des fonds spéciaux et autres mécanismes financiers pour plus de transparence et un respect strict des droits fondamentaux dans les processus de reddition des comptes.



ADHA a conclu en saluant les efforts récents en faveur d’une gestion transparente, tout en appelant à une diplomatie plus réactive et centrée sur la protection et les intérêts des Sénégalais à travers le monde.