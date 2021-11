Sénégal- Projet Sangomar : comment les marins sénégalais sont « réduits à l’esclavage » !

« Si nous ne faisons rien, dès le début, nous serons complices de la situation que vivront les futures générations de marins sénégalais… »

La situation reste tendue. Une atmosphère polluée depuis plus de trois mois, quand les marins sénégalais ont découvert qu’ils ont été « grugés » par la société de placement InterContinental de Service (ICS). Ils vont vers la radicalisation.C’est l’inexistence d’une convention de l’offshore qui est à l’origine de tous les maux dont souffrent les marins sénégalais. InterContinental de Service (ICS), une société de placement dans le domaine maritime, a utilisé les termes de la convention de commerce pour fixer les salaires des marins sénégalais, recrutés pour le compte de Diamond Offshore Drilling Industry.« Ces sénégalais à bord du navire Ocean Black Rhino, perçoivent à peu près 3 fois moins que le salaire négocié entre le recruteur et l’agence de placement, alors que celle-là a déjà reçu sa commission », nous apprend-on.Le navire de forage Ocean Black RhinoOn nous apprend, qu’en réalité, ICS n’a pas le droit de toucher au salaire des marins, puisqu’elle perçoit une commission de Dimond Offshore Drilling Industry.ICS est accusée de procéder à des ponctions spectaculaires sur le salaire des marins. Les graisseurs de nationalité nigérienne, par exemple, recrutés par une autre société étrangère, perçoivent 6 millions par mois, puisque cette dernière ne touche pas à leurs salaires.Au même moment, leurs collègues sénégalais, recrutés par ICS, pour la même qualification et le même travail, peinent à avoir 2 millions de francs CFA de salaire, parce que la société procède à des ponctions sur leurs salaires en plus de sa commission.De même, le salaire normal d’un « rustbout » (ou homme de pont) est de 6 millions de francs CFA. Pourtant, les sénégalais se retrouvent avec 1 million ou même moins. Cette catégorie est payée à 20 dollars par heures pour les américains.Les « rustbouts » sénégalais travaillent 12 heures par jour, avec tous les risques encourus sur le pont. Il s’agit du travail le plus dangereux sur le navire. Ils sont exposés au soleil à longueur de journée avec des risques d’accidents mortels. En effet, toute la logistique lourde passe par eux, y compris les conteneurs, et tout autre type de matériels et/ou de produits potentiellement dangereux.« Si la grue lâche, c’est la catastrophe » ! Ils vivent sur le navire avec la psychose d’un accident qui peut arriver à tout instant et qui est généralement fatal. Il y a également des risques de fuite de gaz. « Et malgré tout, nous sommes très mal payés, la faute à un intermédiaire qui nous sucent le sang pour se nourrir ».Les marins sénégalais sont au bout des nerfs et la situation dure depuis plusieurs mois. Ils se radicalisent de jour en jour et menacent même d’arrêter toute activité à bord du Ocean Black Rhino.« Si nous décidons de ne rien faire, dès le début, nous serons complices de la situation que vivront les futures générations de marins sénégalais, alors que l’esprit même du contenu local est très différent de ce à quoi nous assistons ».