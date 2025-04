Sénégal : Sadibou Marong (RSF) demande la libération de Simon Pierre Faye et alerte sur les convocations de journalistes

Le directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières (RSF), Sadibou Marong, a réagi au placement en garde à vue de Simon Pierre Faye, rédacteur en chef du Groupe D-Média. Il a plaidé pour la libération du journaliste, tout en soulignant son professionnalisme et son intégrité.



« Simon Pierre Faye est un journaliste rigoureux, dont la pratique professionnelle est unanimement saluée. Cela fait plus de vingt ans que nous (RSF) le connaissons, et nous avons toujours observé chez lui une éthique irréprochable », a déclaré Sadibou Marong sur les ondes de Sud FM.



Il a rappelé que la convocation de Simon Faye fait suite à la reprise par un média du groupe D-Média d'une information déjà publiée ailleurs, portant sur une supposée convocation du Premier ministre sénégalais en Côte d’Ivoire.



RSF dit apporter « toute sa solidarité » à Simon Pierre Faye, estimant qu’il s’agit d’un nouveau cas inquiétant dans un contexte où les convocations de journalistes, en lien avec leur travail, semblent devenir une tendance inquiétante au Sénégal.



« Nous demandons aux autorités judiciaires de considérer la personnalité professionnelle irréprochable de Simon Pierre Faye dans cette enquête. Il offre toutes les garanties nécessaires pour répondre à toute convocation sans être privé de liberté », a poursuivi Sadibou Marong.



RSF demande donc la remise en liberté du journaliste, affirmant que cette affaire doit se solder par sa libération.



« Il a toutes les garanties qu’il faut en étant libre de pouvoir répondre encore à une autre convocation si le besoin se faisait sentir. C’est une demande que nous adressons aux autorités judiciaires sénégalaises et cette phase pour nous doit aboutir à la remise en liberté de ce journaliste », a plaidé M. Marong.