Sénégal : Sur 6 000 ha de mangroves, 1 625,58 ha ont été restaurés (Rapport Wetlands International)

Le monde célèbre chaque le 26 juillet la Journée internationale des mangroves, proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2015, pour sensibiliser le public à l'importance des écosystèmes de mangroves et promouvoir leur conservation.



Wetlands International, une organisation dédiée à la conservation et à la restauration des zones humides du Sénégal et d'Afrique, a saisi cette occasion pour revenir sur ses réalisations de l'année 2023 à travers un rapport axé sur l'importance de la conservation et la restauration des mangroves, l'éducation environnementale, les moyens de subsistance, ainsi que sur la récupération des terres salées afin de les rendre exploitables et accessibles.



Le directeur de Wetlands, Ibrahima Thiam, a fait savoir : « qu'en 2023, nous avons pu restaurer une superficie de 1 625,58 hectares sur les 6 000 hectares » estimant que cela qui a poussé l'ensemble des acteurs à collaborer et créer cette journée.



Cependant, cet écosystème fait face à de nombreux défis qui menacent sa disparition.



Mais pour M. Thiam, « le reboisement et la régénération naturelle assistée des mangroves ont abouti à des résultats probants. »



Il a affirmé par la même occasion que pour la conservation des mangroves, l'organisation « privilégie une approche où l'on allie les solutions techniques sur le terrain et les moyens de subsistance des communautés. »



Soutenant ainsi que, « les communautés doivent profiter des ressources naturelles, mais les exploiter d'une façon durable. Nous mettons en place des activités génératrices de revenus et aidons les communautés à promouvoir des micro-entreprises afin qu'elles aient d'autres activités et ne coupent pas la mangrove », a dit le directeur de Wetlands.



Selon le rapport annuel de 2023, en ce qui concerne l'éducation environnementale, Wetlands a formé 1 286 enfants, avec pour objectif de façonner les attitudes et comportements des enfants en faveur de la conservation des écosystèmes de mangroves à l'échelle individuelle et collective.



Et pour ce qui est de la récupération des terres salées, une solution a été mise en place. « Par exemple, dans la vallée, nous avons travaillé avec les communautés LINP, une solution qui utilise le compost naturel pour récupérer la terre et la rendre apte à la production. Nous avons pu récupérer plus de 50 hectares », informe Ibrahima Thiam, qui en profite pour lancer un appel à la mobilisation pour la conservation et la restauration des mangroves, qui constituent un grand potentiel, notamment écotouristique, et qui restent pour la plupart inexploitées