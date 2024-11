Sénégal: Une quinzaine d'employés de Tecno licenciés "abusivement"

Ce mardi, quinze employés sénégalais de l'entreprise chinoise de téléphonie Tecno se sont rassemblés au rond-point de l’École Normale pour protester contre leur licenciement qu’ils jugent abusif.



Parmi eux, certains disposaient de contrats à durée indéterminée et affirment avoir été brusquement remerciés, sans préavis ni justification concrète. "Nous nous sommes réveillés un matin, privés de travail, sans explication valable", déplore l’un des manifestants.



D’après les témoignages recueillis, la direction reproche aux employés concernés d’avoir détourné de sommes d’argent, allant de 1 500 à 2 000 FCFA. Toutefois, les plaignants contestent fermement ces accusations, qu’ils qualifient d’infondées. "Aucune preuve n’a été présentée pour justifier ces allégations", s’indignent-ils.



Face à cette situation, les démarches pour obtenir des éclaircissements n’ont abouti à rien. "La direction et les ressources humaines se renvoient mutuellement la responsabilité, sans jamais répondre à nos questions", rapportent les employés.



Estimant que leur licenciement est arbitraire et qu’aucune procédure n’a été respectée, les travailleurs ont décidé de descendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement et revendiquer leurs droits.