Sénégal–Vietnam : accords bilatéraux signés sur la diplomatie, le riz et la souveraineté alimentaire

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trần Thanh Mẫn, ont coprésidé, le mercredi 23 juillet 2025 à Dakar, une cérémonie de signature d’accords bilatéraux stratégiques entre les deux pays. Ces engagements portent sur trois domaines prioritaires : la coopération diplomatique, le commerce du riz et l’agriculture.Les accords visent à consolider les liens entre les deux États, notamment sur les plans des affaires étrangères, du transfert de savoir-faire agricole et de la sécurité alimentaire. Le Vietnam, acteur majeur de la filière rizicole mondiale, pourrait jouer un rôle important dans le renforcement des capacités du Sénégal en matière de production et de transformation du riz.« Il s’agit d’un partenariat structurant, dans un contexte où les enjeux de souveraineté alimentaire sont devenus centraux pour les politiques publiques africaines », a indiqué une source proche de la Primature. Les discussions ont également abordé les perspectives d’échanges techniques et scientifiques entre les deux pays, dans les domaines agricoles et de la gouvernance locale.En marge de la rencontre officielle, un protocole d’intention a été signé entre les municipalités de Ziguinchor et de Can Tho, marquant le début d’une coopération décentralisée entre les deux villes. Cet accord prévoit des échanges d’expériences dans les domaines de l’environnement, de l’économie locale et des services publics.