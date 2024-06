Sénégal: Zahra Iyane Thiam appelle à une politique de réduction des prix sur les services essentiels

#Senegal À la lumière des premières réactions aux mesures relatives à la baisse des prix, je me demande s'il ne serait pas utile pour le Gouvernement, afin de maximiser l'effet sur le pouvoir d'achat des populations, d'envisager une politique de réduction des prix, non pas sur…

— Zahra Iyane Thiam (@ZahraIyane) June 14, 2024



L'ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale solidaire Zahra Iyane Thiam a soulevé une question concernant l'efficacité des mesures actuelles visant à réduire les prix et leur impact sur le pouvoir d'achat des citoyens sénégalais. Elle s'interroge sur la pertinence d'une politique de réduction des prix qui ciblerait non seulement les denrées de première nécessité, mais également les services essentiels tels que le carburant et l'électricité." (...) aux mesures relatives à la baisse des prix, je me demande s'il ne serait pas utile pour le Gouvernement, afin de maximiser l'effet sur le pouvoir d'achat des populations, d'envisager une politique de réduction des prix, non pas sur les denrées de première nécessité, mais sur les services essentiels tels que le carburant, l'électricité, entre autres", a t-elle posté sur compte X.Selon Zahra Iyane Thiam, une telle approche permettrait de traiter le coût de la vie de manière plus holistique et "d'avoir un effet plus significatif sur la qualité de vie de la population".Elle souligne que malgré les défis persistants, "le gouvernement dirigé par le Président Sall a fait preuve d'un engagement soutenu au cours de la dernière décennie pour stabiliser et maintenir les prix de l'énergie, un accomplissement remarquable salué par de nombreux observateurs."