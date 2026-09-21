Sénégal : de fortes pluies attendues du 24 au 26 septembre, Dakar et 15 départements en alerte rouge

Au Sénégal, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une période de fortes pluies sur tout le pays du 24 au 26 septembre 2026, avec «une perturbation ondulatoire qui va provoquer des conditions météorologiques très instables sur une grande partie» du territoire.



Dans la pratique, Dakar et 15 départements son alerte rouge avec des précipitrations supérieures à 100 mm, alors que la majeure partie du pays enregistrera une vigilance modérée (orange) de 50 à 100 mm d’eau.



A l’ouest et au centre-ouest, plusieurs localités sont en alerte rouge: Dakar, Guédiawaye, Pikine, Thiès, Tivaouane, Kébémer, Bambey, Diourbel, Mbour, Fatick, Gossas, Guinguinéo, Kaolack, Foundiougne et Nioro du Rip.



Pour ce qui est de la vigilance orange. A l’est : Matam, Kanel, Bakel et Goudiry. Au sud : Bignona, Oussouye, Ziguinchor, Sédhiou, Bounkiling, Goudomp, Médina Yoro Foula et Kolda, ainsi que le sud de Tambacounda et Saraya.



L’Anacim précise par ailleurs que des risques d’inondations, de stagnation des eaux dans les quartiers bas, de coupures de routes et de dégâts sur les cultures sont à craindre dans ces localités.