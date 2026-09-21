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Eliminatoires CAN 2027 : le calendrier complet des 1ère et 2e journées dévoilé

La Confédération africaine de football (CAF) s’apprête à donner le coup d’envoi de la course à la qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, qui réunira les meilleures nations du continent dans moins d’un an. Selon le calendrier officiel de la CAF, les deux premières journées de la phase de groupes se disputeront du 24 septembre au 6 octobre 2026, avec 48 sélections réparties en 12 groupes de quatre équipes.



Eliminatoires CAN 2027 : le calendrier complet des 1ère et 2e journées dévoilé
PREMIÈRE JOURNÉE — Tous les horaires sont indiqués en GMT
 
Groupe A : Maroc-Gabon (25/09, 19h00), Niger-Lesotho (25/09, 15h00)
Groupe B : Égypte-Angola (25/09, 19h00), Malawi-Soudan du Sud (25/09, 16h00)
Groupe C : Côte d’Ivoire-Ghana (24/09, 19h00), Gambie-Somalie (25/09, 16h00)
Groupe D : Afrique du Sud-Guinée (26/09, 16h00), Kenya-Érythrée (26/09, 13h00)
Groupe E : RD Congo-Guinée Équatoriale (24/09, 16h00), Sierra Leone-Zimbabwe (24/09, 19h00)
Groupe F : Burkina Faso-Bénin (25/09, 19h00), Mauritanie-République Centrafricaine (24/09, 16h00)
Groupe G : Cameroun-Comores (24/09, 19h00), Namibie-Congo (24/09, 13h00)
Groupe H : Tunisie-Ouganda (24/09, 19h00), Libye-Botswana (24/09, 16h00)
Groupe I : Algérie-Zambie (25/09, 19h00), Togo-Burundi (25/09, 16h00)
Groupe J : Sénégal-Mozambique (25/09, 19h00), Soudan-Éthiopie (25/09, 16h00)
Groupe K : Mali-Cap-Vert (25/09, 19h00), Rwanda-Libéria (25/09, 16h00)
Groupe L : Nigeria-Madagascar (25/09, 16h00), Tanzanie-Guinée-Bissau (25/09, 13h00)


DEUXIÈME JOURNÉE — Tous les horaires sont indiqués en GMT
 
Groupe A : Gabon-Niger (29/09, 19h00), Lesotho-Maroc (29/09, 13h00)
Groupe B : Angola-Malawi (06/10, 19h00), Soudan du Sud-Égypte (29/09, 13h00)
Groupe C : Ghana-Gambie (29/09, 16h00), Somalie-Côte d’Ivoire (29/09, 19h00)
Groupe D : Guinée-Kenya (01/10, 16h00), Érythrée-Afrique du Sud (30/09, 16h00)
Groupe E : Guinée Équatoriale-Sierra Leone (28/09, 16h00), Zimbabwe-RD Congo (28/09, 16h00)
Groupe F : Bénin-Mauritanie (29/09, 19h00), République Centrafricaine-Burkina Faso (28/09, 16h00)
Groupe G : Comores-Namibie (29/09, 11h00), Congo-Cameroun (29/09, 19h00)
Groupe H : Ouganda-Libye (29/09, 16h00), Botswana-Tunisie (28/09, 19h00)
Groupe I : Zambie-Togo (29/09, 16h00), Burundi-Algérie (29/09, 13h00)
Groupe J : Mozambique-Soudan (29/09, 13h00), Éthiopie-Sénégal (29/09, 13h00)
Groupe K : Cap-Vert-Rwanda (29/09, 16h00), Liberia-Mali (29/09, 19h00)
Groupe L : Madagascar-Tanzanie (29/09, 13h00), Guinée-Bissau-Nigeria (29/09, 16h00)

Pour rappel, la prochaine CAN déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027. Cette 36e édition sera co-organisée pour la toute première fois par trois pays d'Afrique de l'Est: le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.
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Charles KOSSONOU

Lundi 21 Septembre 2026 - 19:23


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