Eliminatoires CAN 2027 : le calendrier complet des 1ère et 2e journées dévoilé

PREMIÈRE JOURNÉE — Tous les horaires sont indiqués en GMT



Groupe A : Maroc-Gabon (25/09, 19h00), Niger-Lesotho (25/09, 15h00)

Groupe B : Égypte-Angola (25/09, 19h00), Malawi-Soudan du Sud (25/09, 16h00)

Groupe C : Côte d’Ivoire-Ghana (24/09, 19h00), Gambie-Somalie (25/09, 16h00)

Groupe D : Afrique du Sud-Guinée (26/09, 16h00), Kenya-Érythrée (26/09, 13h00)

Groupe E : RD Congo-Guinée Équatoriale (24/09, 16h00), Sierra Leone-Zimbabwe (24/09, 19h00)

Groupe F : Burkina Faso-Bénin (25/09, 19h00), Mauritanie-République Centrafricaine (24/09, 16h00)

Groupe G : Cameroun-Comores (24/09, 19h00), Namibie-Congo (24/09, 13h00)

Groupe H : Tunisie-Ouganda (24/09, 19h00), Libye-Botswana (24/09, 16h00)

Groupe I : Algérie-Zambie (25/09, 19h00), Togo-Burundi (25/09, 16h00)

Groupe J : Sénégal-Mozambique (25/09, 19h00), Soudan-Éthiopie (25/09, 16h00)

Groupe K : Mali-Cap-Vert (25/09, 19h00), Rwanda-Libéria (25/09, 16h00)

Groupe L : Nigeria-Madagascar (25/09, 16h00), Tanzanie-Guinée-Bissau (25/09, 13h00)





DEUXIÈME JOURNÉE — Tous les horaires sont indiqués en GMT



Groupe A : Gabon-Niger (29/09, 19h00), Lesotho-Maroc (29/09, 13h00)

Groupe B : Angola-Malawi (06/10, 19h00), Soudan du Sud-Égypte (29/09, 13h00)

Groupe C : Ghana-Gambie (29/09, 16h00), Somalie-Côte d’Ivoire (29/09, 19h00)

Groupe D : Guinée-Kenya (01/10, 16h00), Érythrée-Afrique du Sud (30/09, 16h00)

Groupe E : Guinée Équatoriale-Sierra Leone (28/09, 16h00), Zimbabwe-RD Congo (28/09, 16h00)

Groupe F : Bénin-Mauritanie (29/09, 19h00), République Centrafricaine-Burkina Faso (28/09, 16h00)

Groupe G : Comores-Namibie (29/09, 11h00), Congo-Cameroun (29/09, 19h00)

Groupe H : Ouganda-Libye (29/09, 16h00), Botswana-Tunisie (28/09, 19h00)

Groupe I : Zambie-Togo (29/09, 16h00), Burundi-Algérie (29/09, 13h00)

Groupe J : Mozambique-Soudan (29/09, 13h00), Éthiopie-Sénégal (29/09, 13h00)

Groupe K : Cap-Vert-Rwanda (29/09, 16h00), Liberia-Mali (29/09, 19h00)

Groupe L : Madagascar-Tanzanie (29/09, 13h00), Guinée-Bissau-Nigeria (29/09, 16h00)



Pour rappel, la prochaine CAN déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027. Cette 36e édition sera co-organisée pour la toute première fois par trois pays d'Afrique de l'Est: le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.