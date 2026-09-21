La Gambie remporte l’UFOA-A U17 : les Baby Scorpions reçus par l’ambassadeur Hadrammeh Sidibeh

Après avoir remporté le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) des moins de 17 ans, l’équipe de la Gambie a rendu visite à l’ambassadeur de la Gambie au Sénégal, Hadrammeh Sidibeh.



Selon un communiqué de la Fédération de Gambie de football (GFF), la délégation était conduite par Demba Conateh, troisième vice-président. « Cette visite a montré sa gratitude pour son soutien et son encouragement à l’équipe tout au long de leur séjour à Dakar », lit-on dans le communiqué.



L’ambassadeur Sidibeh a été plein de louanges pour les Baby Scorpions et leur personnel technique dirigé par l’entraîneur en chef Yahya Manneh : « Dès le premier jour où je vous ai visités à votre hôtel, je n’hésite pas à remercier votre esprit et votre détermination à défendre notre drapeau. Au nom du gouvernement de la Gambie, je vous félicite tous. Chaque Gambien est heureux, de ma famille à la maison à moi-même et au personnel ici ; nous sommes vraiment reconnaissants », a-t-il déclaré.



M. Demba Conateh, au nom du président de la Fédération de football de la Gambie, a remercié la Haute Commission (ambassadeur) pour sa générosité et son soutien à l’équipe.



L’entraîneur en chef Yahya Manneh a évoqué des sentiments similaires, décrivant cette visite comme une grande motivation pour l’équipe, car elle a créé un environnement favorable, indique le communiqué.