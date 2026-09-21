Sénégal : l’épidémie de la diphtérie occasionne 11 décès à la date du 20 septembre

Au Sénégal, l’épidémie de la diphtérie a occasionné 11 décès à la date du 20 septembre 2026, à travers les 31 districts sanitaires touchés par la maladie, selon un décompte fait ce lundi par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Par ailleurs, dans 12 régions du pays, 114 cas ont été confirmés.



La région de Kédougou enregistre 33 cas, répartis entre la commune de Kédougou (23 cas), Saraya (8 cas) et Salémata (2 cas). De son côté, la région de Louga totalise 16 cas, localisés principalement à Darou-Mousty (8 cas) et Kébémer (6 cas), tandis que Sakal et Louga comptent 1 cas chacun. Enfin, la région de Dakar recense 15 cas, dont 7 cas à Guédiawaye et 3 cas à Keur Massar. Le reste est réparti à raison de 1 cas chacun pour Dakar-Ouest, Dakar-Nord, Dakar-Sud, Pikine et Sangalkam.



Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a aussi rappelé que la diphtérie «est une maladie infectieuse et contagieuse mais évitable grâce à la vaccination». Elle peut se manifester entre autres par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement et un gonflement du cou. La diphtérie peut aussi entraîner la présence de membranes grisâtres dans la gorge, causant des difficultés respiratoires.