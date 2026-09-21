Kolda : un abattoir moderne en construction pour relancer la filière viande et la tannerie

La ville de Kolda est en passe de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de sa filière viande. Un abattoir moderne est actuellement en construction dans la capitale du Fouladou, à l’initiative de la municipalité. L’infrastructure, qui s’inscrit dans le cadre du projet de Nouvelle Ville porté par le maire Mame Boye Diao, entend répondre à une vieille demande des populations et donner un nouvel élan à la tannerie.



Le secteur de la viande pourrait bientôt connaître une profonde mutation à Kolda. La municipalité a engagé la construction d’un abattoir moderne destiné à remplacer les installations traditionnelles et à améliorer les conditions d’abattage, de traitement et de commercialisation de la viande.



En visite de chantier le week-end dernier, le maire de Kolda, Mame Boye Diao, s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux. Il a jugé leur évolution « très satisfaisante », affichant ainsi sa confiance quant à la réalisation de cette infrastructure considérée comme stratégique pour l’économie locale.



Au-delà de la seule fonction d’abattage, le nouvel équipement a été conçu comme un maillon essentiel d’une chaîne de valeur plus structurée. Il sera doté d’installations annexes destinées notamment à favoriser le développement de la tannerie, une activité qui dispose d’un important potentiel économique dans cette zone à forte tradition d’élevage.



L’objectif est également d’améliorer l’ensemble du circuit de distribution de la viande, depuis l’abattoir jusqu’aux boucheries et, finalement, au consommateur. Cette modernisation devrait contribuer à renforcer les conditions d’hygiène, à mieux organiser les différents acteurs de la filière et à créer davantage de valeur autour des produits issus de l’élevage.



Pour la municipalité, ce projet constitue ainsi une réponse à une demande sociale longtemps exprimée par les populations du Fouladou. Il traduit également la volonté des autorités municipales de mieux valoriser les ressources locales et de structurer des filières économiques capables de générer des activités et des emplois.



Inscrit dans la dynamique de la Nouvelle Ville, ce projet vient ainsi compléter les différentes initiatives engagées par la municipalité pour transformer progressivement le visage de Kolda. Avec ce nouvel abattoir, la ville ambitionne de disposer d’un outil moderne capable de soutenir à la fois la filière viande, l’élevage et les activités de transformation, notamment la tannerie.