Sénégal : des féministes prévoient de manifester nues le 31 décembre

Un coup de communication réussi ? Quoi qu'il en soit, si tel est le cas, il semble que ce soit un pari réussi. Le collectif des féministes du Sénégal a en effet réussi à attirer l'attention des internautes. Dans un post publié sur le réseau social le 16 décembre à 12h53, le collectif annonce l’organisation d’un sit-in, intitulé Freedom Day, dont le code vestimentaire est : « nue ». Ce sit-in, intitulé "Taatou Nene" en wolof est prévu pour le 31 décembre 2024, et vise à protester contre la culture du viol, à demander l’application du Protocole de Maputo et à réclamer la paix. Toutefois, le lieu reste à confirmer.Une initiative qui n’a pas manqué de susciter des réactions. Un internaute du nom de Mustafa a dénoncé l'importation d'une culture. « La culture occidentale importée pour se faire entendre au Sénégal ? Voilà les conséquences lorsque l’on dépend des financements d’ONG comme Oxfam, etc. Nous n’accepterons pas la pornographie au Sénégal. Vous pouvez le faire chez vous. Boulein oum suñu réew. Nous allons combattre ce Protocole de Maputo. »Fatoumata Traoré a réagi ainsi : « Vous voulez importer le mouvement #MeToo au Sénégal ? Si vous souhaitez vous dépraver, vous pouvez aller dans les pays occidentaux, nous ne vous retiendrons pas. Au lieu de lutter pour les vraies causes féministes, vous vous décrédibilisez avec de telles actions ! »