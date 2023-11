Sénégal: des perturbations en vue dans le fonctionnement de la justice

Les travailleurs de la justice comptent bientôt aller en grève. En conférence de presse mardi, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) sonne l'alerte et rappelle au ministre de la Fonction publique leur revendication, notamment celle relative à leur plan de carrière."Nous avons déposé un préavis de grève le 19 octobre 2023 s'il n'y a pas une mise en œuvre correcte des accords que nous avons eus avec le gouvernement, le SYTJUST se réserve d'exercer son droit constitutionnel en paralysant la bonne marche du service public de la justice", a fait savoir dans RFM, Me Ahmed Touré, chargé de revendication du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST).Les syndicalistes pointent du doigt le ministre de la Fonction publique pour non-respect du protocole d'accord depuis cinq ans."Le ministre de la Fonction publique est l'unique responsable des perturbations qui surviendront dans le service public de la justice à l'expiration du préavis de grève que le SYTJUST a déposé dès lors qu'il a pris fait et cause pour les fossoyeurs de la réforme statutaire entreprise par le gouvernement", a-t-il dit.Selon Me Touré, une des conséquences particulières de la grève dans le secteur de la justice est l'aggravation de ces longues détentions. "Nous le savons tous, aujourd'hui, le ratio que nous avons au Sénégal est insignifiant pour prendre en charge le volume de ce contentieux que nous avons. Aujourd'hui, une grève dans le secteur public de la justice contribuerait forcément à l'allongement de ces longues détentions".Le syndicat des travailleurs déplore le fait qu'aucun avancement n'a été noté dans leur revendication, c'est pourquoi il compte faire face pour une satisfaction de leur plateforme revendicative.