Sénégal : des retraités exigent le départ immédiat du Dg de l’Ipres

Les retraités exigent le départ immédiat du Directeur général de l’Institut de prévoyance des retraités du Sénégal (Ipres), Mamadou Diagne Sy, dénonçant les retards de paiement, des recrutements politiques et le défaut de prise en charge dans les hôpitaux.



« Mamadou Diagne Sy échoué dans son management à la direction de l’Institut de prévoyance des retraités du Sénégal », c’est qu’estiment des retraités venus assister à l’Assemblée générale initiée par leur groupe de veille et d’alerte créé le 21 il y a un an.



Le président régional de l’Association des regroupements des retraités du Sénégal, Mamadou Dia Fall a décrit la situation catastrophique de l’Ipres à l’origine des mauvaises conditions de vie des retraités.



Il a noté une rupture d’approvisionnent de médicaments au centre médico-sociale de Dakar et dans les régions de l’intérieur du pays, malgré un budget de plus de 600 millions fcfa voté par le conseil d’administration. Les retraités vivent aussi par des retards de paiement de leurs pensions à la fin du mois, à l’exception des pensionnaires payés par virement bancaire.