Sénégal : hausse annoncée du prix du transport dans les bus "Tata"

L'Association de Financement des Transports Urbains (Aftu) porte à la connaissance des usagers, qu'en raison de l'augmentation du prix du carburant et des coûts élevés des charges d'exploitation, les prix des sections tarifaires de toutes les lignes du réseau connaitront un réajustement à compter du Lundi 16 Janvier 2023.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, elle invite les usagers à prendre les dispositions nécessaires pour une bonne application de la mesure.



L'AFTU est le plus grand réseau de bus au Sénégal. Il est l'opérateur en charge du renouvellement du parc des transports en commun au Sénégal. Il est présent à Dakar, Thies, Louga, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor et Tamba...