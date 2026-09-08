Cherté de la vie au Sénégal : Le Plan Musclé d’Al Aminou Lo pour Soulager les Ménages Vulnérables

Suite à la marche organisée le samedi 5 septembre 2026 à Dakar par le collectif « 30 Jours pour le Juste Prix » pour dénoncer la cherté de la vie, le gouvernement a réagi par la voix de son Premier ministre, Al Aminou Lo, lors de sa déclaration de politique général (DGP).



Expliquant la hausse des prix par des facteurs saisonniers liés à l'hivernage, il a souligné : « À chaque fois qu'il y a l'hivernage, il y a des produits qui augmentent mécaniquement ». Face aux critiques sur l'augmentation des denrées, il a estimé que « nous sommes tous blâmables », tout en affirmant que son administration s'engageait à « prendre à bras-le-corps cette situation au travers des contrats programme filière secteurs ».



Pour répondre à la précarité qui touche des millions de Sénégalais, l'exécutif a érigé en priorité la protection des ménages vulnérables.



Alors que le déficit de couverture sociale est important, le Premier ministre a annoncé un élargissement significatif des aides : « Dès 2027, nous allons faire bénéficier à 1 million de ménages un filet sociale solide », passant ainsi de 350 000 à 1 million de foyers pris en charge. Cette politique sera financée en redéployant les ressources, puisque « ce que nous allons retirer des subventions aux populations aisées, nous allons les donner aux bas de la ».



Le gouvernement entend agir sur les factures énergétiques, estimant qu'« il est inadmissible que nous continuions à payer l'électricité très chère ». Pour y remédier, l'enveloppe globale sera augmentée « à 70 milliards dès cette année et à 140 milliards l'année prochaine », avec un paiement des arriérés de bourses de sécurité familiale dès le mois de septembre.



Ces mesures visent à faire de l'énergie et des subventions de véritables leviers de pouvoir d'achat pour les populations les plus nécessiteuses.