Sénégal : l'Instituto Cervantes et la CAMACOES ouvrent leurs portes aux amoureux de la langue espagnol

L’Instituto Cervantes de Dakar et la Chambre de commerce espagnole du Sénégal (CAMACOES) ont signé, ce lundi à Dakar, un protocole général de coopération visant à renforcer leur collaboration dans le développement d’activités et de projets culturels et éducatifs d’intérêt commun. Cet accord entend promouvoir l’échange de connaissances et de ressources entre les deux institutions, tout en encourageant les initiatives culturelles et éducatives dans la région.



Selon Ramón Nicolau, président de la Chambre de commerce d’Espagne au Sénégal, l’espagnol est parlé par 600 millions de personnes dans le monde. Ce qui en fait la deuxième langue de communication mondiale, comme le rappelle également Concha Barcelo Estevan, directrice de l’Instituto Cervantes de Dakar.



« La Chambre de commerce regroupe 62 entreprises, qui ont généré de nombreux emplois. Cet accord permettra à de nombreuses personnes, qu’elles soient issues de sociétés espagnoles ou sénégalaises collaborant avec l’Espagne, d’apprendre l’espagnol. Il marque une étape importante vers une meilleure accessibilité de la langue. Nous mettons à la disposition de l’Instituto Cervantes nos bureaux centraux afin de rapprocher l’espagnol des populations », a déclaré Ramón Nicolau.



Poursuivant, il a souligné que l’espagnol représente un véritable pont de communication, d’apprentissage et de coopération commerciale, culturelle et sociale. « C’est par la compréhension mutuelle que naît le respect et que se tissent les liens. C’est dans cet esprit que nous mettons nos espaces à disposition de l’Institut », a-t-il précisé.



De son côté, Concha Barcelo Estevan a rappelé que l’Instituto Cervantes est une institution publique dédiée à la promotion de l’apprentissage de l’espagnol, avec plus de 1 000 enseignants mobilisés. Elle a expliqué que l’accord permettra d’introduire l’enseignement de l’espagnol dans le centre-ville de Dakar (Plateau) grâce à des salles mises à disposition par la Chambre de commerce.



« Notre objectif est de permettre à la population du centre-ville d'accéder à des cours d'espagnol. Cet accord renforce l’impact des initiatives culturelles et éducatives menées conjointement. Il prévoit également un échange d’informations d’intérêt mutuel entre les deux institutions », a-t-elle souligné. Elle a rappelé que l’espagnol est aujourd’hui la deuxième langue la plus parlée dans le monde après le chinois.



Par ailleurs, la directrice de l’Instituto Cervantes a indiqué que de nombreuses entreprises collaborant avec la Chambre de commerce espagnole à Dakar recherchent des personnes maîtrisant l’espagnol. « Une fois la langue apprise, les apprenants peuvent obtenir le Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère (DELE), qui certifie leurs compétences », a-t-elle ajouté.



Les deux institutions se sont également engagées à instaurer une communication permanente, avec des réunions trimestrielles prévues entre leurs représentants. L’accord comprend aussi la mise à disposition réciproque de leurs locaux, avec la possibilité, pour la Chambre de commerce, d’utiliser ceux de l’Instituto Cervantes en échange de places gratuites dans les cours de langue.



Enfin, les deux parties ont convenu d’organiser des événements conjoints, tels que des foires professionnelles et des conférences sur l’importance de la langue espagnole dans le monde des affaires. Elles ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la promotion de la culture, de l’éducation et du rôle stratégique de l’espagnol dans les relations internationales.