Sénégal : la Ligue 1 et Ligue 2 passeront à 16 clubs dès la saison 2024-2025

Le nombre de clubs en Ligue 1 et Ligue 2 sénégalaise va passer de 14 à 16 clubs à partir de la saison 2024-2025, selon le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), qui s’est réuni hier vendredi.





« Il a été confirmé de l’augmentation du nombre de clubs dans les championnats à tous les échelons. La Ligue 1 et Ligue 2 vont passer de 14 à 16 équipes par division et ainsi de suite dans les divisons inférieures selon un schéma validé par le COMEX. A noter que cette réforme entrera en vigueur lors de la saison 2024-2025 », lit-on dans un communiqué.





Concernant la Ligue amateur, le COMEX annonce que le calendrier des Play-offs de National 2 a été validé ainsi que le calendrier de la dernière journée de N2. Il a été également retenu le lancement de la phase National des petites catégories avec une formule constituée de 2 parties : Une première phase ou les équipes seront réparties en 4 poules et une phase finale des 4 vainqueurs de chaque qui aura lieu à Saint Louis du 25 septembre au 1er octobre 2023.