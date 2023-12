Sénégal : la Marine nationale procède à une nouvelle saisie de cocaïne, 5 personnes arrêtées

La Marine nationale a encore réalisé une nouvelle saisie de cocaïne. Elle informe avoir intercepté avec son patrouilleur « WALO », vendredi, une embarcation "Go Fatst" avec 690 kilogrammes de cocaïne à 220 km au large de Dakar. Des tirs de semonce ont permis d’immobiliser l’embarcation qui tentait de s’échapper. Les cinq (5) membres de l’équipage arrêtés et ramenés à Dakar.



« Le PHM « WALO », de la Marine nationale, a intercepté le 22/12, à 220 km au large, une embarcation “go fast” transportant de la drogue vers l’Europe. Des tirs de semonce ont permis d’immobiliser l’embarcation qui tentait de s’échapper après avoir largué sa cargaison illicite », informe la Marine nationale sénégalaise sur son compte X.



Qui ajoute : « 690 kilogrammes de cocaïne ont été repêchés et ramenés à Dakar en même temps que le “go fast” et ses cinq membres d'équipage. La Marine nationale reste déterminée à interdire tout passage de drogue dans la ZEE sénégalaise ».