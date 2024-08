Sénégal : la Police nationale promet des mesures renforcées pour assurer la sécurité des citoyens

Face à la recrudescence des meurtres et de la délinquance, la Police nationale se montre résolue à garantir la sécurité des personnes et des biens tout en maintenant l'ordre public.



Invité hier mercredi au Journal télévisé de 20 h de la RTS1, Mouhamed Guèye, chef du Bureau des relations publiques (BRP), a affirmé que la situation allait changer en faveur de la sécurité. Selon lui, les nouvelles autorités sont déterminées à renforcer les mesures de sécurité à l’échelle nationale.



« Ces derniers temps, des efforts considérables ont été déployés par les pouvoirs publics pour renforcer la police nationale, tant en termes de ressources humaines que matérielles. Il est clair que les nouvelles autorités affichent une volonté ferme de renforcer la sécurité sur tout le territoire, en particulier dans les agglomérations », a déclaré le commissaire Mouhamed Guèye, porte-parole de la Police.



Il a ajouté : « La volonté est bien présente et les efforts sont en cours. Des instructions ont été données et sont actuellement mises en œuvre par les équipes sur le terrain, montrant ainsi l'engagement de la police à travailler sans relâche pour assurer un Sénégal en sécurité ».



Selon M. Guèye, « la peur doit et va changer de camp ». Il a souligné que les « fonctionnaires de police sont dévoués et déterminés à œuvrer pour que les citoyens puissent vivre en paix ».