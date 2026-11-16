Francophonie: faute de consensus, l'OIF reporte d'un an l'élection du secrétaire général

Les tractations pour tenter de trouver un consensus auront duré jusqu’à la dernière minute, prolongeant le programme de près de trois heures, en vain. Les Etats membres de plein droit de l'OIF ont échoué à trouver un accord pour désigner le futur patron de l'organisation. Le vote a donc été reporté. Le mandat de l'actuelle secrétaire générale Louise Mushikiwabo est prolongé d'un an jusqu'à l'organisation d'un sommet électif extraordinaire. Un nouveau scrutin auquel elle ne se présentera pas, selon plusieurs sources.



« C'est un jour très triste pour la Francophonie, qui risque de laisser des traces profondes dont nous ne pouvons pas encore mesurer les conséquences », a déploré le candidat roumain Dacian Ciolos. Le président français Emmanuel Macron, en pleine visite d'Etat dans le royaume, a salué depuis Siem Reap le « compromis ».



Ce report survient après des mois de vives tensions dans la course au poste très disputé de secrétaire général. Le conflit entre la RDC et le Rwanda s’est invité dans la campagne. Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 dans ses provinces de l'est, a tout fait pour éviter une reconduction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat.



Les frictions se sont encore exacerbées ces derniers jours. Emmanuel Macron a proposé à Kigali et Kinshasa de renoncer afin de permettre un consensus autour de l'une des deux autres candidatures. Samedi, la RDC s'est dite « prête » à retirer celle de Juliana Lumumba et à « examiner une démarche commune en faveur » du candidat roumain Dacian Ciolos. Le Rwanda a, lui, dénoncé une « pression » de Paris et assuré que Louise Mushikiwabo se maintiendrait jusqu'au bout.



Lors d'une rencontre avec son homologue rwandais Paul Kagame dimanche matin, le président français a dit souhaiter que la RDC, le Rwanda et la Mauritanie discutent « entre eux » pour trouver un « consensus africain que la France soutiendra », a indiqué l'Élysée. Lundi matin, il a de nouveau plaidé pour cette solution devant les chefs d'Etat. Mais ces ultimes tentatives d'infléchir les positions n'auront pas suffi pour faire bouger les lignes, poussant l'organisation à organiser un nouveau vote dans douze mois.