Migration irrégulière: 1 353 migrants sauvés et acheminés à El Hierro

Le service de sauvetage maritime espagnol a secouru et transporté un total de 1 353 migrants à bord de plusieurs embarcations traditionnelles en bois vers l'île d'El Hierro aux Canaries, selon les informations Ebrima qui cite les rapports de Salvamento Marítimo. Les opérations de sauvetage se sont déroulées entre la nuit et la journée du 15 novembre 2026. Les personnes ont abordé les ports de La Restinga et de La Estaca grâce aux navires de sauvetage Salvamar Navia, Salvamar Diphda, Salvamar Acrux, Salvamar Menkalinam et Guardamar Polimnia.



Les différentes embarcations ont quitté plusieurs localités côtières d'Afrique de l'Ouest. Une première pirogue a quitté Gunjur en Gambie avec 92 personnes à son bord, dont 12 femmes et 6 mineurs, après 6 jours en mer, et a transporté des ressortissants gambiens, sénégalais, bissau-guinéens et guinéens.

Une deuxième embarcation a quitté Mboro au Sénégal avec 79 personnes, dont 5 femmes et 3 mineurs, après 5 jours de traversée, et a compté des Sénégalais et des Gambiens.

Une troisième pirogue est sortie de Bakau en Gambie avec 244 personnes, dont 30 femmes et 7 mineurs, après 7 jours en mer, et a réuni des Gambiens, des Sénégalais et des Guinéens.

Une quatrième embarcation a quitté Brufut en Gambie avec 161 personnes, dont 26 femmes et 4 mineurs, après 8 jours de mer, et a transporté des Gambiens, des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens et des Burkinabè, tandis qu'1 personne a rejoint l'hôpital.

Une cinquième pirogue a quitté Banjul en Gambie avec 241 personnes, dont 26 femmes et 6 mineurs, après 8 jours de mer, et a porté des ressortissants gambiens, sénégalais, maliens, mauritaniens, bissau-guinéens et guinéens, tandis que 2 personnes ont rejoint l'hôpital.

Une sixième embarcation a quitté Batokunku en Gambie avec 61 personnes, dont 3 femmes et 15 mineurs. Une septième embarcation a gardé un lieu de départ inconnu et a transporté 263 personnes dont les nationalités et l'origine ont échappé au rapport.

Enfin, les huitième et neuvième embarcations ont quitté Dakar au Sénégal avec un total de 212 personnes, dont 9 femmes et 18 mineurs, après 8 jours de mer, et ont associé des Sénégalais et des Gambiens.



La permanence des départs massifs depuis les communautés côtières gambiennes telles que Gunjur, Bakau, Brufut et Banjul a démontré l'ampleur continue de la migration irrégulière sur la route atlantique vers les îles Canaries. Des centaines de personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ont entrepris des traversées océaniques extrêmement dangereuses.



À leur arrivée, les migrants ont reçu une aide de la Croix-Rouge espagnole, du Service d'urgence des îles Canaries, de la Garde civile, de la Police nationale et du personnel de sécurité portuaire. 3 personnes ont rejoint l'hôpital insulaire Nuestra Señora de los Reyes pour des soins médicaux, tandis que les autres ont bénéficié d'un soutien sanitaire de la part des équipes d'urgence. Toutes ces personnes ont ensuite transité par le Centre de réception temporaire des étrangers à San Andrés à Valverde, avant de gagner des structures hors de l'île.