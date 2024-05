Sénégal : la facture d'électricité de l'Etat passe de 60 à 70 milliards F Fcfa en un an ( Aeme)

La facture de la consommation d'énergie de l'État sénégalais connaît une hausse inquiétante. Selon Saër Diop, Directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (Aeme), cette dépense est passée de 60 à 70 milliards de FCfa entre 2022 et 2023. La mise en service du Train express régional (Ter), entièrement électrique, est l'un des principaux facteurs de cette augmentation.



Lors d'une cérémonie de signature d'une convention de partenariat avec la Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse), Saër Diop a expliqué que l'exploitation du Ter a fortement accru les besoins en électricité. « Tout pays en développement voit ses besoins énergétiques augmenter », a-t-il déclaré, soulignant que cette situation impose une gestion rationnelle de l'énergie pour transférer les économies réalisées vers d'autres secteurs prioritaires.



Cependant, le Directeur général de l'Aeme reste optimiste quant à la réduction de cette consommation. Il estime qu'en 2024, il est possible de diminuer de manière significative la consommation d'énergie, grâce à un potentiel d'économie évalué à 36%. « Nos documents stratégiques montrent que, pour le même service, nous pouvons réduire jusqu'à 36% l'utilisation d'électricité », a-t-il affirmé. Cette réduction passe par l'efficacité énergétique, l'utilisation d'équipements performants et le changement de comportement, rapporte L'Observateur.



M. Diop a insisté sur le fait que de nombreux consommateurs, en particulier dans l'administration, utilisent mal l'électricité. « Il arrive que des personnes quittent leurs bureaux en laissant la climatisation allumée, parfois tout un week-end », a-t-il déploré.



Le président de la Crse, Ibrahima Niane, a ajouté que le partenariat avec l'Aeme vise également à mieux gérer les plaintes et réclamations des consommateurs concernant les compteurs électriques, grâce au soutien technique de l'agence. Ce partenariat devrait permettre de renforcer la gestion et la régulation du secteur énergétique au Sénégal, en favorisant des pratiques plus économes et responsables.