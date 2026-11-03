Minurso: l’ONU entame le retrait progressif de ses casques bleus du Sahara occidental

C’est une petite équipe qui va superviser le retrait des casques bleus et du personnel civil de la Minurso ces prochaines semaines - aucune date fixe de retrait n’a encore été déterminée. Cette liquidation s’effectuera par étapes : les 160 observateurs militaires puis les 180 membres du personnel civil et affilié seront rapatriés.



En tout, 13 sites seront fermés, les biens et équipements seront cédés ou transférés et les systèmes de communication et de soutien logistique seront démantelés. Enfin, les archives de la mission seront transférées.



Antonio Guterres - qui avait déjà ce week-end exhorté toutes les parties concernées à faire preuve d’une retenue maximale et à s’abstenir de toute action susceptible de compromettre la stabilité régionale, compte sur la coopération de tous pour assurer cette liquidation dans les meilleurs délais. Le secrétaire général de l'ONU a aussi souligné que le départ de la Minurso ne remettait pas en cause les droits inaliénables de la population du Sahara occidental.



Le patron des casques bleus, Jean-Pierre Lacroix, a lui remercié l’ensemble des équipes de la Minurso pour leurs 35 années au service de la population du Sahara occidental et a rendu hommage aux 20 membres des forces de maintien de la paix qui ont perdu la vie dans le cadre de cette mission.