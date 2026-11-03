Espagne: le footballeur Jesús de Miguel décède après un choc violent avec Jesús Owono, gardien du club d’Andorre

En deuxième division du football espagnol, le CD Tenerife a annoncé, ce mardi, à 9h35 (heure locale) que le footballeur Jesús de Miguel (30 ans) est décédé des suites d’un violent impact subi lors du match disputé la veille contre Andorre.



Le club avait annoncé au petit matin que l'attaquant avait subi une aggravation de son état neurologique après avoir été hospitalisé d'urgence lundi à l'Hôpital Universitaire Nuestra Señora de Candelaria (à Santa Cruz de Tenerife), après un effroyable choc contre le gardien d'Andorre Jesús Owono, qui lui avait provoqué un arrêt cardio-respiratoire, selon les précisions du média espagnol El Pais.



Dans un message succinct publié sur X, le club affirmait que «la situation médicale de Jesús de Miguel s'était aggravée neurologiquement». Après le choc, le footballeur avait été pris en charge par les services de santé du stade et hospitalisé, où il restait inconscient, «stable dans la gravité». À peine deux heures plus tard, il annonçait son décès.



Le footballeur avait retrouvé un pouls la veille au soir grâce aux manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) pratiquées par les services de santé à l'intérieur de l'ambulance. «De Miguel respire par lui-même, bien qu'il reste inconscient», ajoutait le premier communiqué du club. La situation s'est aggravée ces dernières heures. Et le joueur n'a pas pu s'en sortir.



Un drame sur le terrain



L'incident a eu lieu ce lundi dans les dernières minutes du match face au FC Andorra, sur le score de 2-2, disputé au stade Heliodoro Rodríguez López, lorsque l'attaquant de Tenerife, qui courait pour lancer une contre-attaque, est entré en collision de manière fortuite avec le gardien visiteur, Jesús Owono (nationalité équato-guinéenne), dans la lutte pour un ballon partagé.



Le choc a obligé à suspendre définitivement la rencontre à la 108e minute pour permettre l'entrée des services de secours sur le terrain, qui ont pris en charge le footballeur sur le gazon avant de l'évacuer immédiatement en ambulance vers l'hôpital. Ce match entre Tenerife et Andorre aurait dû se disputer dimanche, mais il avait été reporté à ce lundi en raison de l'alerte aux fortes pluies sur l'île.



À la suite du drame, la Fédération Espagnole a annoncé la suspension des matchs de Copa del Rey et de Copa de la Reina prévus ce mardi. Pendant ce temps, le gardien à l’origine du drame continue de subir des attaques racistes.