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Meurtre d’Astou Pierre : Interpol Sénégal confirme l’interpellation du principal suspect, extradé de la Mauritanie



Meurtre d’Astou Pierre : Interpol Sénégal confirme l’interpellation du principal suspect, extradé de la Mauritanie
 Dans un communiqué de la police, ce mardi,  le Bureau central national (BCN) d’Interpol Sénégal dit avoir procédé à l’interpellation du principal suspect dans l’affaire du meurtre d’Astou Pierre, confirmant une information précédemment relayée par PressAfrik. Résidant à Liberté 4, la victime avait succombé à ses blessures le 1er octobre 2026 à l’hôpital Fann de Dakar.

Cette arrestation fait suite à l'enquête ouverte par le commissariat d'arrondissement de Dieuppeul à la suite du décès de la victime. «Le mis en cause a été appréhendé en Mauritanie grâce à une étroite coopération policière internationale menée par le biais d’Interpol», a précisé le communiqué.

Pour rappel, les faits remontent à juin 2026. La victime avait été aspergée d'acide par son ancien compagnon sur son lieu de travail, situé à la croisée d’Amitié 3 et de Liberté 4. Elle avait succombé à de graves brûlures, tandis que des collègues présents sur les lieux avaient également été blessés par le produit corrosif.

Le suspect est mis à la disposition du commissariat de Dieuppeul pour la suite de l’enquête.
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Charles KOSSONOU

Mardi 3 Novembre 2026 - 12:12


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