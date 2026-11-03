Meurtre d’Astou Pierre : Interpol Sénégal confirme l’interpellation du principal suspect, extradé de la Mauritanie

Dans un communiqué de la police, ce mardi, le Bureau central national (BCN) d’Interpol Sénégal dit avoir procédé à l’interpellation du principal suspect dans l’affaire du meurtre d’Astou Pierre, confirmant une information précédemment relayée par PressAfrik. Résidant à Liberté 4, la victime avait succombé à ses blessures le 1er octobre 2026 à l’hôpital Fann de Dakar.
Cette arrestation fait suite à l'enquête ouverte par le commissariat d'arrondissement de Dieuppeul à la suite du décès de la victime. «Le mis en cause a été appréhendé en Mauritanie grâce à une étroite coopération policière internationale menée par le biais d’Interpol», a précisé le communiqué.
Pour rappel, les faits remontent à juin 2026. La victime avait été aspergée d'acide par son ancien compagnon sur son lieu de travail, situé à la croisée d’Amitié 3 et de Liberté 4. Elle avait succombé à de graves brûlures, tandis que des collègues présents sur les lieux avaient également été blessés par le produit corrosif.
Le suspect est mis à la disposition du commissariat de Dieuppeul pour la suite de l’enquête.
Cette arrestation fait suite à l'enquête ouverte par le commissariat d'arrondissement de Dieuppeul à la suite du décès de la victime. «Le mis en cause a été appréhendé en Mauritanie grâce à une étroite coopération policière internationale menée par le biais d’Interpol», a précisé le communiqué.
Pour rappel, les faits remontent à juin 2026. La victime avait été aspergée d'acide par son ancien compagnon sur son lieu de travail, situé à la croisée d’Amitié 3 et de Liberté 4. Elle avait succombé à de graves brûlures, tandis que des collègues présents sur les lieux avaient également été blessés par le produit corrosif.
Le suspect est mis à la disposition du commissariat de Dieuppeul pour la suite de l’enquête.
Autres articles
-
Cheikh Diba : le Pastef n’a que «le prétexte de la sincérité budgétaire pour remettre en cause» le projet de LFR
-
Numérique et commerce mondial : le sénégalais Ibrahim Nour Eddine Diagne prend la tête de l'UN/CEFACT
-
Thiaroye : un chauffeur arrêté pour avoir menacé de diffuser des vidéos intimes de sa copine
-
Médina Yoro Foulah : plus de 20 millions FCFA d’impayés de la mutuelle de santé, le centre de santé au bord de l’asphyxie (MCD)
-
Epidémie de diphtérie au Sénégal : 456 cas confirmés, 14 décès et 13 régions touchées