Sénégal: la marine nationale réceptionne son 1er navire patrouilleur lance-missile

La marine nationale a réceptionné vendredi à Dakar, son premier navire patrouilleur lance-missile dénommé "OPV- Walo". Avec une posture robuste et dissuasive contre les menaces aussi bien conventionnelles qu’asymétriques, ce navire est doté "d’un rayon d’action important qui lui permet de naviguer d'une très longue distance", décrit le contre-amiral Abdou Séne, chef d'état major de la Marine nationale.Celui-ci se réjouit que "grâce au système de management, de combat et à l’armement embarqué, ce navire a les capacités d'effectuer, avec efficacité, des missions de défense maritime et des missions d’action de l’Etat en mer comme, la lutte contre la pêche illicite, la lutte contre les trafics de drogue et d’armes, la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore".