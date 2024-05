Le Général Martin Faye prend les rênes de la Gendarmerie sénégalaise avec un focus sur la sécurité routière

Ce mardi, une passation de commandement a eu lieu au sein de la Gendarmerie Sénégalaise, avec le Général Martin Faye succédant au Général Moussa Fall à la tête du Haut-commandement. La cérémonie qui s'est déroulée à Dakar, a été l'occasion pour le nouveau commandant de présenter sa feuille de route pour les années à venir. Le Général Faye a affiché sa volonté de faire de la lutte contre les accidents de la route une de ses priorités majeures.Dans son discours inaugural, le Général Martin Faye a exprimé son engagement à renforcer la sécurité et l'intégrité territoriale pour assurer le bon fonctionnement de l'État. "La sécurité routière constitue une préoccupation majeure pour les autorités publiques et les populations", a déclaré le Général Faye. Ajoute-t-il : "Dans les jours à venir, la Gendarmerie initiera des mesures fortes dans le cadre de la prévention routière, notamment en déployant des unités spécialisées à travers le pays. Nous intensifierons également nos activités de sensibilisation et d'application de la tolérance zéro."Le Général Faye a également abordé la question de la mobilité urbaine à Dakar, soulignant l'importance d'améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale sénégalaise. Il a annoncé son intention de renforcer les moyens d'action et de soutien à la circulation routière."La mobilité urbaine à Dakar constitue également une équation prégnante. Je compte m'investir pleinement dans l'amélioration de la fluidité et de la circulation par le renforcement des moyens d'action et d'appui à la circulation routière. Il s'agira notamment d’activer les groupes au personnel de la Légion de gendarmerie de la sécurité routière avec le suivi du centre de coordination et d'appui à la mobilité urbaine intégrée au sein du Centre de renseignements et des opérations de la gendarmerie nationale", a assuré le nouveau Haut-Commandant de la Gendarmerie.Il a également souligné la nécessité pour la Gendarmerie de garantir la sécurité des citoyens, tout en reconnaissant les défis multiples auxquels le pays est confronté en matière de sécurité.Pour rappel, en décembre 2023, l’Agence nationale de sécurité routière ( Anaser ) dénombrait en moyenne 17000 accidents par an au Sénégal, représentant 12 milliards de F Cfa de perte. Selon l’Anaser, ces chiffres placent le pays comme l’un des pays les plus touchés par le traumatisme des accidents routiers avec un taux de décès qui s’élève à 23,4% pour 100 000 habitants par an.