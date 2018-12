Sénégal: la production industrielle augmente de 3,8% en octobre 2018 -=(Ansd)

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd) a publié des informations suivantes selon lesquelles, l’activité industrielle a haussé, au mois d’octobre 2018, de 3,8% par rapport au mois précédent.



Cet accroissement, selon l'Ansd, est imputable à une bonne tenue de l’activité des industries mécaniques, des matériaux de construction, extractives et de production d’énergie. Néanmoins, elle est amoindrie par une baisse de l’activité des industries du papier et du carton, chimiques et alimentaires.



Par ailleurs, il est noté une absence de production dans les industries textiles et du cuir ainsi qu’une constance de la production des autres industries manufacturières sur la période sous revue.