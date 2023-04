Sénégal: la société civile lance une initiative pour une "meilleure implication" dans les politiques de santé

Le Cadre de concertation, de coordination et d’actions de plaidoyer de la société civile pour la Santé » ( 3CAP-Santé) veut une meilleure implication qualitative et significative des acteurs dans les politiques et programmes de santé du Sénégal.



« Notre objectif commun est d’améliorer l’implication de la société civile dans les instances de prises de décisions sur les questions de santé aussi bien au niveau central que décentralisé. Nous le savons tous, qu’une implication qualitative et significative de la société civile permettrait de booster les indicateurs santé dans leur globalité, ce par le biais d’une approche intégrée, inclusive, concertée et consensuelle », a déclaré Moundiaye Cissé président de 3 CAP Santé à l'occasion de la cérémonie de lancement des activités dudit cadre, ce jeudi à Dakar.



Qui rajoute que « le 3 Cap Santé veut un cadre fédérateur de mutualisation des ressources de la société civile, d’identification des sujets d’intérêts majeurs et de garantie de l’efficience dans les interventions par la mise en œuvre d’actions de plaidoyer. A l’heure où je vous parle, 3 CAP Santé mène des interventions dans toutes les régions du Sénégal à l’exception de matam et kaffrine qui seront sans nul doute enrôlées prochainement. Nos interventions se mènent en parfaite collaboration avec les autorités sanitaires du pays, et s’alignent parfaitement au plan faitier national de santé en l’occurrence le plan National de Développement sanitaire et Social (PNDSS 2019-2028) et le Plan Sénégal Emergent (2019-2035) ».



Moundiaye Cissé et Cie lancent un appel à toutes les organisations de la société civile pour faire bloc autour d'un idéal commun fondé sur l'agir collectif afin d'apporter une contribution significative à l'atteinte des Objectifs de développement durable du millénaire pour le développement.



Et pour conclure le Président du 3Cap dit vouloir mutualiser les ressources, fédérer les énergies et les actions dispersées, capitaliser et partager les expériences, constituer une base de données des expertises pour le renforcement de capacités harmonisé les outils et les interventions ».