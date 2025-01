Sénégal : lancement d’une opération spéciale d’enrôlement pour la carte nationale d’identité et le passeport

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a officiellement lancé, ce mercredi à Dakar, une opération spéciale d’enrôlement en vue de l’obtention de la Carte nationale d’identité et du Passeport. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la journée de mobilisation citoyenne « Sett Settalu Suñu Reew », prévue le 1er février 2025. Lors du lancement, Ibrahima Dieng, commissaire principal de police et directeur de l’automatisation des fichiers, a précisé que cette opération vise à faciliter l’accès aux pièces d’identité essentielles pour les citoyens.





« Nous sommes là aujourd’hui à la demande du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine, pour procéder au lancement officiel des activités d’enrôlement des citoyens désireux d’obtenir la carte nationale d’identité et le passeport », a-t-il déclaré.





Des informations relayées sur les réseaux sociaux avaient laissé entendre que l’enrôlement était totalement gratuit. À ce sujet, le commissaire Dieng a apporté des clarifications. « Il n’y a aucun frais à payer pour l’enrôlement, sauf si le demandeur souhaite obtenir un passeport ou un duplicata de la carte nationale d’identité. Dans ces cas, il devra s’acquitter des frais habituels : la quittance pour le passeport et un timbre de 10 000 francs pour la carte d’identité en cas de perte. »





L’opération se déroulera du 29 au 31 janvier 2025 dans plusieurs centres à Dakar, Touba et Thiès, en complément des centres d’enrôlement habituels. Le ministère prévoit également de déployer de nouveaux centres d’enrôlement afin de réduire les difficultés d’accès aux documents d’identité.





« Ces centres sont déjà équipés et il ne reste que les réglages techniques pour les rendre opérationnels », a assuré Ibrahima Dieng. Les horaires d’ouverture ont été fixés de 7h à 18h, et un dispositif de sécurité a été mis en place pour assurer le bon déroulement des opérations.





Un lien avec la révision des listes électorales?



Présent lors du lancement, Biram Sène, directeur général des élections, a souligné que cette campagne d’enrôlement coïncide avec la révision ordinaire des listes électorales, qui se tiendra du 1er février au 31 juillet 2025.



« Les citoyens obtenant une nouvelle carte d’identité biométrique CEDEAO pendant cette période ne seront pas automatiquement inscrits sur les listes électorales. Ils devront se rendre dans les commissions d’inscription qui seront installées à partir du 1er février », a-t-il expliqué.





Cette révision permettra d’effectuer quatre opérations principales : inscription des nouveaux électeurs, modification de circonscription ou d’adresse électorale, changement de statut (militaire/civil) et la radiation pour diverses raisons (décès, condamnation pénale, retrait volontaire).





À croire M. Séne, des campagnes de sensibilisation seront menées à travers les 14 régions du Sénégal, avec des messages diffusés en français, wolof et autres langues nationales, à partir du 20 février 2025. Au-delà de l’enrôlement, le ministère de l’Intérieur mise sur une forte participation des citoyens à la journée « Sett Settalu Suñu Reew », axée sur des actions de nettoiement et d’engagement civique.





Le succès de cette campagne pourrait faciliter l’accès aux documents d’identité et encourager une plus grande participation des citoyens aux processus électoraux à venir.