Sénégal : le Collectif des licenciés de l’administration publique du régime de Diomaye (C.L.A) voit le jour

Les fonctionnaires licenciés de l'administration publique ont décidé de faire front commun pour faire valoir leurs droits. En réunion ce lundi, ces plaignants ont mis en place « le Collectif des licenciés et impactés du régime de Diomaye (COLIRED) » Le collectif regroupe les licenciés de l’administration du nouveau régime.



Le Collectif des licenciés de l’administration du nouveau régime (C.L.A) a lancé un appel à tous les licenciés de tous les ministères et agences gouvernementales et non gouvernementales (PORT, LONASE, AÉROPORT, SERTER, PROMISE, MINISTÈRES, LONASE …) à s’unir autour du « CLA » pour mener le combat ensemble afin que justice soit faite dans un pays de droit comme le Sénégal.