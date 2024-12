Sénégal : le F24 exige l’abrogation de la loi d’amnistie et encourage la renégociation des contrats

La Plateforme F24 a exprimé sa position ferme sur la loi d’amnistie et les renégociations de contrats lors de sa conférence de presse ce mercredi. Son coordonnateur, Mamadou Mbodj, a déclaré que les Sénégalais attendent avec impatience l’abrogation de cette loi qu’il qualifie d’« immonde », ainsi que l’indemnisation des victimes des violences policières survenues entre 2021 et 2024.



« Le F24 ne veut pas d’une loi d’amnistie, nous exigeons son abrogation. Cette loi est inique, scélérate et vise à protéger des crimes qui ne peuvent rester impunis », a-t-il martelé.



Sur la question des contrats, le F24 appelle à une renégociation des accords qu’il considère « mal ficelés ». Selon Mamadou Mbodj, « il est de notre devoir, en tant que citoyen, d’encourager le gouvernement à défendre l’intérêt général et les intérêts supérieurs du peuple sénégalais ».



Il a également mis en garde contre les pressions internationales et les lobbies, exhortant les autorités à ne pas céder. « Nous leur disons de ne pas reculer. Le peuple est derrière vous. Nous sommes là pour vous soutenir dans la défense des intérêts du Sénégal », a-t-il assuré.