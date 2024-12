Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye attendu à Abuja pour le sommet de la CEDEAO

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, prendra part à la 66ᵉ session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette rencontre de haut niveau se tiendra le 15 décembre 2024 à Abuja, capitale de la République fédérale du Nigeria.



Cette session sera l’occasion pour les dirigeants ouest-africains de faire le point sur les grands défis auxquels fait face la région, notamment les crises politiques et sécuritaires, les enjeux économiques, ainsi que les initiatives en matière d’intégration régionale.



Ce déplacement reflète l’importance accordée par le Sénégal à son appartenance à la CEDEAO et à la recherche de solutions concertées pour construire une Afrique de l’Ouest plus stable et prospère.