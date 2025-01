Sénégal: le Président de la Cour Suprême plaide pour une relecture des textes pour une meilleure cohérence

Le Premier Président de la Cour suprême Mamadou Mansour Mbaye a, lors de la rentrée des Cours et Tribunaux, abordé la question de la révision des textes, soulignant qu’il était nécessaire de procéder à la relecture de plusieurs textes pour leur donner une meilleure cohérence.



"Il nous plait de rappeler également qu’il est nécessaire de procéder à la relecture de plusieurs de nos textes afin de leur procurer une meilleure cohérence", a-t-il déclaré. Il a fait référence aux nombreuses demandes d’avis au Conseil constitutionnel depuis 2016, soulignant que ces requêtes visent à clarifier les intentions du Pouvoir constituant et du législateur électoral.



Devant le Président de la République Baissourou Diomaye Faye et son Gouvernement, M. Mahamadou Mansour Mbaye a particulièrement insisté sur les enjeux liés à la clarté des lois dans des domaines sensibles comme le droit électoral et le droit pénal, qui mobilisent fortement l'attention de l'opinion publique, surtout lorsqu’elles concernent des questions ou des personnalités politiques. "Il faut pour cela avoir une approche systémique et éviter les modifications partielles voire parcellaires qui n’ont d’autres effets que de rendre nos textes nébuleux voire contradictoires", a-t-il averti.



Le Premier Président a conclu en appelant la doctrine à se saisir de ces questions, soulignant que ces réflexions étaient essentielles pour garantir la bonne marche de la justice et renforcer l'État de droit au Sénégal.