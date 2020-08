Sénégal : le directeur de la prévention alerte les jeunes sur les conséquences d'une combinaison covid19 et paludisme

Le Dr Mamadou Ndiaye directeur de la prévention a alerté les jeunes sénégalais sur les conséquences d'une combinaison du coronavirus et du paludisme, très fréquent en cette période hivernale. Il s'exprimait à l'émission Grand jury de la Rfm, diffusée ce dimanche.



"Quand la personne a le paludisme et la covid19, même si elle est jeune, 20 ans et robuste, elle vient d'avoir une comorbidité. Ça veut dire qu'il y a une autre maladie en plus de ça. Donc ça devient un peu plus compliqué", a prévenu Dr Ndiaye.



Il a expliqué que la comorbidité n'a pas spécifié les maladies en question. C'est donc extrêmement important pour lui que les jeunes fassent attention par rapport à ça. Qu'ils ne croient pas que ce qui est venté avant reste valable. Les vérités d'hier peuvent ne pas êtres les bonnes vérités à l'instant T, a-t-il rappelé.



Dr Mamadou Ndiaye a invité les jeunes à respecter les mesures barrières et à s'impliquer dans la sensibilisation.