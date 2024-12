Sénégal : le fonds de développement de la presse passe à 4 milliards de FCFA (ministre)

Le ministre de la Communication, Alioune Sall, a annoncé une augmentation significative du Fonds de Développement de la Presse. Le ministre a expliqué que ce fonds, initialement fixé à 1,9 milliard de francs CFA, a été porté à 4 milliards de francs CFA grâce à des efforts de recouvrement menés depuis son arrivée au ministère. « En l’espace de trois mois, nous avons négocié avec les services des finances et récupéré des redevances, ce qui a permis d’atteindre ce montant. Deux milliards supplémentaires ont été alloué à ce fonds pour soutenir le secteur. Ce qui fait que le fond de la presse s'éléve à 4 milliards », a-t-il précisé lors d’une rencontre tenue ce mardi pour présenter la liste officielle des médias reconnus par l’État du Sénégal.



Alioune Sall a souligné la nécessité de restructurer le paysage médiatique sénégalais pour mieux identifier les acteurs du secteur et exploiter pleinement ses opportunités. « En reconnaissant tous les organes et en clarifiant qui est qui, nous pourrons découvrir des niches dans le secteur des médias, permettant de recouvrer d’importantes sommes », a-t-il expliqué.



Lutter contre la précarité des journalistes



Le ministre a également évoqué la problématique de la précarité des professionnels des médias, notamment des jeunes reporters. « Nous devons faire en sorte que les journalistes puissent vivre dignement de leur métier. Ce fonds est un premier pas pour résoudre les problèmes de financement des médias, de la publicité et des conventions, et pour améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur. »



Cette augmentation du Fonds de Développement de la Presse s’inscrit dans une volonté affichée de renforcer un secteur jugé "stratégique", tout en offrant de meilleures conditions aux professionnels qui y évoluent.